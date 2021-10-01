В Одесском университете Мечникова будет холодно: вуз не смог закупить газ

Одесский национальный университет имени Мечникова не смог закупить газ для общежитий №1, 2, 4, 5 и 6 по 25 гривен за кубометр. Ни одна компания не согласилась поставлять газ по такой цене.

Похоже, поставщикам такая цена показалась низкой. Многие компании в октябре предлагают месячный тариф минимум за 30 гривен.

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Никто не согласился на такую ​​цену

Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова не смог закупить газ для общежитий №1, 2, 4, 5 и 6 по цене 25 гривен за кубометр. Сообщают, что запланированный на 27 сентября тендер сорвался, поскольку ни одна компания не захотела поставлять газ по такой цене.

В связи с этим 1 октября профком студентов Одесского университета Мечникова предупредил жителей общежитий, что газ могут отключить.

В университете запланировали провести новый тендер 18 октября.

Цену на закупку 11 200 кубометров газа повысили с 280 до 392 тысяч гривен.

Этих запасов должно хватить до конца года.

Тарифы для населения в различных поставщиков колеблются от 7,99 гривны до 31,06 гривны за кубометр газа. В то же время Нафтогаз в тарифе для бизнеса "Все включено" предлагает 29,46 гривны за 1 кубометр.