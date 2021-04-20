Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков 20 апреля сообщил о рождении жеребенка пони. Он добавил, что новорожденная зверушка чувствует себя хорошо.

Это не первое пополнение в Одесском зоопарке. За последние несколько месяцев здесь родилось более 10 различных животных.

К теме В Харькове на Салтовке заметили бобра: животное заблудилась в лужах – видео

Что известно о жеребенке пони

Жеребенок пони почти сразу самостоятельно поднялся на ноги.

Мать относится к детенышу со всей ответственностью, нежностью, любовью и заботой,

– отмечает директор.

Глава зоопарка добавил, что имя будут выбирать чуть позже на традиционном Одесском конкурсе "Дай имя малышу", который проводят ежегодно.

Новорожденный жеребенок пони / Фото "Думская"

Обратите внимание! Недавно в Одесском зоопарке родился верблюжонок. Оно тоже почти сразу встал на ноги, и первые дни провел вместе с мамой. Имя малышу тоже будут выбирать на городском конкурсе.