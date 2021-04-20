В Одесском зоопарке пополнение: родился жеребенок пони – фото
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков 20 апреля сообщил о рождении жеребенка пони. Он добавил, что новорожденная зверушка чувствует себя хорошо.
Источник:"Думская"
Это не первое пополнение в Одесском зоопарке. За последние несколько месяцев здесь родилось более 10 различных животных.
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Что известно о жеребенке пони
Жеребенок пони почти сразу самостоятельно поднялся на ноги.
Мать относится к детенышу со всей ответственностью, нежностью, любовью и заботой,
– отмечает директор.
Глава зоопарка добавил, что имя будут выбирать чуть позже на традиционном Одесском конкурсе "Дай имя малышу", который проводят ежегодно.
Новорожденный жеребенок пони / Фото "Думская"
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