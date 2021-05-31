По словам Проценко, слив канализации в море подтвердили местные рыбаки. Депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов пообещал, что этот вопрос рассмотрят уже в среду, 2 мая.

Актуально Перед началом курортного сезона воду на пляжах Одессы оценили на пригодность к купанию

Ответ владельца

По словам Кисловского, "Немо" не сливает в море канализацию, и соответствующие специалисты могут это проверить. Бизнесмен заявил, что это очень тупо: сливать канализацию туда, где купаются горожане.

Кисловский подчеркнул, что приоритетом проекта является красота. В нее вроде бы инвестируют десятки миллионов.

У нас было несколько случаев, когда ливневая вода красилась в желтый цвет и стекала в воду. Мы даже эту воду убирали. У нас все централизованно. Мы все сделали. Мы ничего не сливаем. Можно прийти и проверить,

– заявил Кисловский.

Обратите внимание! Перед началом пляжного сезона в Одессе все городские пляжи проверили на пригодность для купания. В заключении специалистов говорится, что "пробы морской воды, которые были отобраны в определенных контрольных точках на 22 пляжах Одесской области, по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствовали гигиеническим требованиям".