В Одесской области прогнозируют сильные наводнения, которые надвигаются на регион с Западной Украины. В частности, юг, то есть, украинская Бессарабия, и север области уже страдают от непогоды. По прогнозам синоптиков, из-за сильных паводков может затопить трассу Одесса-Рени.

На своей фейсбук-странице председатель Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что сегодня состоялось срочное совещание по ситуации с наводнением. Следовательно, в регионе начали подготовку к естественному бедствию.

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По его словам, сейчас мобилизованы руководители районов, которые первыми могут быть поражены непогодой. Речь идет о Беляевском и Белгород-Днестровском районах, Маяковскую и Ясковскую ОТГ.

Председатель Одесской областной администрации отметил, что городские власти вместе с работниками ГСЧС, национальной полицией и пограничниками обеспечивают предоставление необходимых мер безопасности. Также они работают над тем, чтобы ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам.

В ОГА предостерегают, чтобы в эти выходные одесситы и туристы избегали водоемов и не отдыхали на реке или лимане.

"В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно", – написал Максим Куцый.

Возможное затопление трассы Одесса-Рени

В ГСЧС сообщили о штормовом предупреждении из-за формирования дождевого паводка на Днестре в Одесской области. Соответственно это может привести к затоплению трассы Одесса-Рени.

С 27 по 29 июня возможен подъем уровней воды на 0,2 – 0,5 метров вблизи села Маяки. Из-за этого также может затопить огороды и объекты в селе Яськи и городе Беляевка.

Что известно о непогоде в Одесской области