На Одесскую область надвигаются масштабные наводнения: может затопить трассу Одесса-Рени
В Одесской области прогнозируют сильные наводнения, которые надвигаются на регион с Западной Украины. В частности, юг, то есть, украинская Бессарабия, и север области уже страдают от непогоды. По прогнозам синоптиков, из-за сильных паводков может затопить трассу Одесса-Рени.
На своей фейсбук-странице председатель Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что сегодня состоялось срочное совещание по ситуации с наводнением. Следовательно, в регионе начали подготовку к естественному бедствию.
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По его словам, сейчас мобилизованы руководители районов, которые первыми могут быть поражены непогодой. Речь идет о Беляевском и Белгород-Днестровском районах, Маяковскую и Ясковскую ОТГ.
Председатель Одесской областной администрации отметил, что городские власти вместе с работниками ГСЧС, национальной полицией и пограничниками обеспечивают предоставление необходимых мер безопасности. Также они работают над тем, чтобы ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам.
В ОГА предостерегают, чтобы в эти выходные одесситы и туристы избегали водоемов и не отдыхали на реке или лимане.
"В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно", – написал Максим Куцый.
Возможное затопление трассы Одесса-Рени
В ГСЧС сообщили о штормовом предупреждении из-за формирования дождевого паводка на Днестре в Одесской области. Соответственно это может привести к затоплению трассы Одесса-Рени.
С 27 по 29 июня возможен подъем уровней воды на 0,2 – 0,5 метров вблизи села Маяки. Из-за этого также может затопить огороды и объекты в селе Яськи и городе Беляевка.
Что известно о непогоде в Одесской области
- На севере Одесской области 22 июня прошлась непогода – за 3 часа выпало рекордное количество осадков.
- Больше всего пострадал Подольский район. Там река Большой Куяльник вышла из берегов, частично затопив три села: Поплавку, Качуровку и Оброчное.
- Из-за ливня пострадали десятки домохозяйств, поля, людям залило огороды, погибла птица и скот.
- В селе Качуровка вода подтопила 30 домов.
- 23 июня Одесскую область снова накрыла непогода. В селе Виноградовка Болградского района ливень подтопил несколько частных домов и размыл улицы. Местами размыло асфальт, образовались ямы.
- Непогода продолжилась и 24 июня. В полдень в городе началась сильная гроза, которая сопровождалась градом и порывами ветра. Пострадал самый большой жилой район Одессы – поселок Котовского. Вода затопила дороги и некоторые дворы домов.