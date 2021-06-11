Служащие высадились в городе Рени 11 июня. Об этом рассказали анонимные источники.
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Что известно о десанте
Возглавляет эту "делегацию" первый заместитель председателя Нацполиции генерал третьего ранга Евгений Коваль. Имена других ее членов неизвестны.
По данным журналистов, правоохранительное ведомство обеспокоено ухудшением криминальной ситуации в Придунавье. Вероятно, это связано с недавним убийством местного криминального авторитета Василия Паниогло.
Из-за этого происшествия в полиции Измаильского района могут случиться большие кадровые изменения. В частности, увольнение начальника районного уголовного розыска.
О каком убийстве говорится
- 7 мая в городе Рени Одесской области застрелили Василия Паниогло.
- Он также был известен как криминальный авторитет по кличке "Паня".
- Мужчина в разные годы был участником двух известных преступных группировок.
- Нападение на него совершили за углом отделения полиции.
Василий Паниогло, которого застрелили в Одесской области / Фото телеграм-канала "Новости Одесса"