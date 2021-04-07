В Одесской области 7 апреля начал падать снег. В сети появилось сразу несколько видео с засыпанными снегом клумбами, на которых уже начали расти цветы.

Снег начал падать в полдень в городе Подольск, что на севере области. О возвращении зимы сообщили местные жители.

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Снегопад в центре города: видео "Думская"

Подробнее о погоде Подольска

Сейчас в городе температура достигает отметки +2 градуса и идет снегопад. По прогнозу, осадки в городе будут по меньшей мере до 5 часов вечера.

Клумбы Подольска под снегом: видео "Думская"

Где еще в Украине падал снег

После незначительного потепления и ясной погоды 6 апреля Львов припорошило снегом. Температура воздуха опустилась ниже нуля. По данным Гидрометцентра, потеплеет в городе всего за несколько дней.

В низинных районах Закарпатья 6 апреля снегом замело деревья, на которых уже были цветы. В частности, в Ужгороде расцвели первые декоративные сакуры, которые теперь укрылись снегом.

В Карпаты 7 апреля вернулась настоящая зима. В горах не только начал падать снег, но и температура опустилась ниже нуля. В частности, на вершине Черногоры зафиксировали -13 градусов.

Жители Подольска под снегопадом 7 апреля: видео "Думская"

Обратите внимание! Во вторник, 7 апреля, прогнозировали, что погода будет дождливой и пасмурной. В восточных регионах столбики термометров показали "весеннюю" температуру. Однако синоптики также прогнозировали большое количество осадков. На Западе ситуация – похожая, но кое-где случается снег. Подробнее о погоде этого дня читайте по ссылке.