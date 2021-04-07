В Одесскую область в середине апреля вернулись снегопады: жители области делятся видео
В Одесской области 7 апреля начал падать снег. В сети появилось сразу несколько видео с засыпанными снегом клумбами, на которых уже начали расти цветы.
Источник:"Думская"
Снег начал падать в полдень в городе Подольск, что на севере области. О возвращении зимы сообщили местные жители.
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Снегопад в центре города: видео "Думская"
Подробнее о погоде Подольска
Сейчас в городе температура достигает отметки +2 градуса и идет снегопад. По прогнозу, осадки в городе будут по меньшей мере до 5 часов вечера.
Клумбы Подольска под снегом: видео "Думская"
Где еще в Украине падал снег
- После незначительного потепления и ясной погоды 6 апреля Львов припорошило снегом. Температура воздуха опустилась ниже нуля. По данным Гидрометцентра, потеплеет в городе всего за несколько дней.
- В низинных районах Закарпатья 6 апреля снегом замело деревья, на которых уже были цветы. В частности, в Ужгороде расцвели первые декоративные сакуры, которые теперь укрылись снегом.
- В Карпаты 7 апреля вернулась настоящая зима. В горах не только начал падать снег, но и температура опустилась ниже нуля. В частности, на вершине Черногоры зафиксировали -13 градусов.
Жители Подольска под снегопадом 7 апреля: видео "Думская"
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