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      Одесскую область атакуют медузы и комары: нашествие сняли на фото и видео

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      Нашествие медуз в Одессе
      Нашествие медуз в Одессе / Dumskaya.net

      В Одесской области зафиксирована природная аномалия, ведь в акватории порта наблюдается настоящее нашествие огромного количества медуз. Они имеют разный цвет и размер.

      Об этом сообщает "Думская".

      Так, на опубликованных фото нашествия медуз зафиксированы экземпляры от молочного до синего с красным оттенком цвета. Размер некоторых медуз достигает 30 сантиметров в диаметре.

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      Одеса медузи нашестя
      Нашествие медуз в Одессе//Фото: Думская

      Одеса порт медузи екологія

      Медузы в одесском порту // Фото: Думская

      В то же время в природном заповеднике "Тузловские лиманы" свирепствуют комары. Немалые рои насекомых достигают высоты до 50 метров. По словам эколога Ивана Русева, этот вид комаров является одним из самых массовых насекомых "Тузловских лиманов" и бояться насекомых не стоит.

      Эти крохи с пушистыми усиками совершенно безопасны. Они не могут укусить. Они вообще не питаются, поскольку в крылатого насекомого нет рта. Питается комарик только на стадии личинки. Взрослые особи комара вообще не питаются, их ротовые органы недоразвиты, поэтому говорить об укусах этих комаров не приходится,
      – успокоил эколог.

      Он добавил, что эти комары являются одновременно огромной кормовой базой для рыб (личинки комаров) и для птиц (взрослые комары).

      Смотрите видео нашествия комаров в Одесской области:​

       

      Теги: Новости Украины Экология мир животных Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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