Одесскую область атакуют медузы и комары: нашествие сняли на фото и видео

В Одесской области зафиксирована природная аномалия, ведь в акватории порта наблюдается настоящее нашествие огромного количества медуз. Они имеют разный цвет и размер.

Об этом сообщает "Думская".

Так, на опубликованных фото нашествия медуз зафиксированы экземпляры от молочного до синего с красным оттенком цвета. Размер некоторых медуз достигает 30 сантиметров в диаметре.

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Нашествие медуз в Одессе//Фото: Думская

Медузы в одесском порту // Фото: Думская

В то же время в природном заповеднике "Тузловские лиманы" свирепствуют комары. Немалые рои насекомых достигают высоты до 50 метров. По словам эколога Ивана Русева, этот вид комаров является одним из самых массовых насекомых "Тузловских лиманов" и бояться насекомых не стоит.

Эти крохи с пушистыми усиками совершенно безопасны. Они не могут укусить. Они вообще не питаются, поскольку в крылатого насекомого нет рта. Питается комарик только на стадии личинки. Взрослые особи комара вообще не питаются, их ротовые органы недоразвиты, поэтому говорить об укусах этих комаров не приходится,

– успокоил эколог.

Он добавил, что эти комары являются одновременно огромной кормовой базой для рыб (личинки комаров) и для птиц (взрослые комары).

Смотрите видео нашествия комаров в Одесской области:​