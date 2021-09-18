Водители автомобилей просто плывут по дорогам. Сложная ситуация в Суворовском районе, на Балтской дороге, в поселке Котовского. В центре Одессы воды меньше.
К теме Погода будет только ухудшаться: спасатели предупредили о сильных ливнях
Непогода в Одессе
К слову, пешеходов на улицах мало. Вероятно, большинство людей решило провести выходной дома, когда за окном такие дожди.
Работники коммунальных служб работают усиленно.
Смотрите видео потопа в Одессе:
К слову, на Сельской улице загорелся дом. Поэтому в этом случае дождь пригодился пожарным.
Дождь помогает тушить пожар, смотрите видео:
Дождь будет идти весь день
Сильный ливень прогнозируют в Одесской области в течение всего дня. Кроме того, будет сильный ветер. Поэтому спасатели объявили штормовое предупреждение.
Накануне одесситам говорили о плохой погоде и призывали людей быть осторожными. В частности, не оставлять машины под деревьями, так как из-за шквалов могут падать ветви.
Однако даже непогода добавляет городу красоты. В сети публикуют фото, которые являются доказательством того, что осенний дождь иногда все же идет одесским улочкам.
Дождь в Одессе / Фото "Уси":