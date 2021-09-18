Одессу накрыл ливень: улицы превратились в реки – фото и видео потопа

Одессу 18 сентября накрыла мощная непогода. Ливень затопил улицы и серьезно осложнил движение транспорта.

Водители автомобилей просто плывут по дорогам. Сложная ситуация в Суворовском районе, на Балтской дороге, в поселке Котовского. В центре Одессы воды меньше.

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Непогода в Одессе

К слову, пешеходов на улицах мало. Вероятно, большинство людей решило провести выходной дома, когда за окном такие дожди.

Работники коммунальных служб работают усиленно.

Смотрите видео потопа в Одессе:

К слову, на Сельской улице загорелся дом. Поэтому в этом случае дождь пригодился пожарным.

Дождь помогает тушить пожар, смотрите видео:

Дождь будет идти весь день

Сильный ливень прогнозируют в Одесской области в течение всего дня. Кроме того, будет сильный ветер. Поэтому спасатели объявили штормовое предупреждение.

Накануне одесситам говорили о плохой погоде и призывали людей быть осторожными. В частности, не оставлять машины под деревьями, так как из-за шквалов могут падать ветви.

Ливень в субботу охватил не только Одессу. Сильные дожди также идут во многих регионах. Сухо 18 сентября только в Донецкой и Луганской областях.

Однако даже непогода добавляет городу красоты. В сети публикуют фото, которые являются доказательством того, что осенний дождь иногда все же идет одесским улочкам.

Дождь в Одессе / Фото "Уси":