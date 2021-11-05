Одессу накрыл сильный туман: в аэропорту отменяют рейсы
5 ноября 2021 , 23:22Читати новину українською
Источник:"Думская"
Одесса оказалась в плену густого тумана. В Одесском аэропорту из-за непогоды авиакомпании отменяют рейсы, самолеты отправляют на запасные аэродромы.
Первыми на себе капризы непогоды ощутил экипаж самолета авиакомпании LOT.
Ранее Украину накроет густой туман: где стоит быть внимательными
Какие рейсы пришлось отменить или изменить маршрут
- Рейс Варшава – Одесса прождал улучшения условий пол часа, но не дождался и улетел в "Борисполь".
- Turkish Airlines отменила вечерний рейс Стамбул – Одесса – Стамбул. Самолет не вылетел из турецкого аэропорта.
- Задержали рейс МАУ из "Борисполя".
- "Мотор Сич" отложила рейс из аэропорта "Киев".
- На запасные аэродромы полетели самолеты Ryanair, прибывшие из Милана и Берлина.
- Рейс компании Azur Air Ukraine из Шарм-эль-Шейха таки приземлился в Одессе со второй попытки.
Над аэродромом – сильный туман и морось
Местные СМИ пишут, что над аэродромом сильный туман и моросит дождь. Видимость в зоне посадки не превышает 400 метров, а вертикальная видимость – всего 30.Обратите внимание! Как информирует телеграм-канал "Одесса INFO", на 6 ноября Одессе объявили штормовое предупреждение. Видимость составит 200 – 500 метров.
Смотрите фото из Одессы в тумане / Фото Odessa Online: