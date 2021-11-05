Одессу накрыл сильный туман: в аэропорту отменяют рейсы

Одесса оказалась в плену густого тумана. В Одесском аэропорту из-за непогоды авиакомпании отменяют рейсы, самолеты отправляют на запасные аэродромы.

Первыми на себе капризы непогоды ощутил экипаж самолета авиакомпании LOT.

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Какие рейсы пришлось отменить или изменить маршрут

Рейс Варшава – Одесса прождал улучшения условий пол часа, но не дождался и улетел в "Борисполь".

Turkish Airlines отменила вечерний рейс Стамбул – Одесса – Стамбул. Самолет не вылетел из турецкого аэропорта.

Задержали рейс МАУ из "Борисполя".

"Мотор Сич" отложила рейс из аэропорта "Киев".

На запасные аэродромы полетели самолеты Ryanair, прибывшие из Милана и Берлина.

Рейс компании Azur Air Ukraine из Шарм-эль-Шейха таки приземлился в Одессе со второй попытки.

Над аэродромом – сильный туман и морось

Местные СМИ пишут, что над аэродромом сильный туман и моросит дождь. Видимость в зоне посадки не превышает 400 метров, а вертикальная видимость – всего 30.

Как информирует телеграм-канал "Одесса INFO" , на 6 ноября Одессе объявили штормовое предупреждение. Видимость составит 200 – 500 метров.

Смотрите фото из Одессы в тумане / Фото Odessa Online: