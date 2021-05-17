В социальных сетях пользователи публикуют видео потопа в Одессе. Улицы превратились в реки, машины едва движутся в водном потоке.

В сети также шутят, что частью улиц быстрее передвигаться вплавь. Кроме обильного дождя местами еще и выпал град.

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Потоп в Одессе: детали

Одессу с обеда 17 мая накрыло дождями.

Обильные осадки в Одессе: видео

Вероятно, причина в забитых коммуникациях, поскольку возле центрального пляжа бьет фонтан из грязи и стекает в море.

Фонтан грязи: видео

Горожане, не имеющие авто, испытывают последствия стихии по-своему.

Пешеходы в Одессе под ливнем: видео

Вероятно, осадки продолжатся, поэтому не выходите из дома без особой необходимости, обходите старые деревья и берегите себя.