Выступление Гордона Скипа Дейвиса будет посвящено развитию сотрудничества Украины и НАТО в сфере обороны и приближения украинской оборонной промышленности к стандартам НАТО.

Напомним, что организаторами форума является Львовский форум по безопасности и Государственный концерн "Укроборонпром". Форум станет первой публичной дискуссией о вызовах и способностях оборонной промышленности Украины, в частности, о том, как должно происходить запланированная реформа оборонно-промышленного комплекса, исходя из потребностей украинской армии, декларируемого приближения к стандартам НАТО и жестких условий международной конкуренции.

На форум также приедут Командующий Воздушных Сил Польши Ген. Лейт Ян Сливка Руководитель Варшавского офиса американского аналитического центра CEPA Рэй Вуйцик, известный в Украине британский эксперт по вопросам обороны Глен Грант и другие международные и украинские эксперты, представители ОПК, чиновники.

Форум запланирован в смешанном формате, поэтому все желающие могут присоединиться к обсуждению на платформе ZOOM.

Форум также будет транслироваться на страницах Facebook и Youtube каналах организаторов.

Все детали о событии на странице мероприятия по ссылке.

Форум пройдет при поддержке НАТО, Траста Черного моря Немецкого фонда Маршала и Фонда Ганса Зайделя в Украине, а также при содействии Одесской областной государственной администрации и Государственного университета "Одесская Политехника".

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