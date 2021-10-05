Судно пришвартовали у 19 причалу. Однако ледокол здесь пробудет ненадолго.

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Ледокол отправится в Антарктиду

Судно почти не нуждается в ремонте. Оно пройдет полный техосмотр и оформление документов, а затем – отправится в Антарктиду и будет работать в составе Национального антарктического научного центра.

Британский ледокол в Одессе, смотрите видео:

Это произойдет уже в конце этого года или в начале 2022. Ледокол уже прослужил 30 лет, и 20 еще имеет в ресурсе.

Украинские ученые и аспиранты смогут работать в Мировом океане. Это означает, что Украина – не страна третьего мира, а наравне с сильными игроками может проводить свои научные исследования,

– сказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Корабль переименуют

Пока для ледокола не придумали новое имя. Торжественная церемония его переименования запланирована на конец месяца. К слову, в ней якобы должен принять участие президент Владимир Зеленский.

Ледокол James Clark Ross / Фото "Думская":