В Одессу прибыл ледокол James Clark Ross, который будет работать в Антарктиде
Источник:"Думская"
Ледокол James Clark Ross 5 октября вошел в одесский порт. Украина купила корабль у Великобритании за символические 5 миллионов долларов.
Судно пришвартовали у 19 причалу. Однако ледокол здесь пробудет ненадолго.
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Ледокол отправится в Антарктиду
Судно почти не нуждается в ремонте. Оно пройдет полный техосмотр и оформление документов, а затем – отправится в Антарктиду и будет работать в составе Национального антарктического научного центра.
Британский ледокол в Одессе, смотрите видео:
Это произойдет уже в конце этого года или в начале 2022. Ледокол уже прослужил 30 лет, и 20 еще имеет в ресурсе.
Украинские ученые и аспиранты смогут работать в Мировом океане. Это означает, что Украина – не страна третьего мира, а наравне с сильными игроками может проводить свои научные исследования,
– сказал директор НАНЦ Евгений Дикий.
Корабль переименуют
Пока для ледокола не придумали новое имя. Торжественная церемония его переименования запланирована на конец месяца. К слову, в ней якобы должен принять участие президент Владимир Зеленский.
Ледокол James Clark Ross / Фото "Думская":