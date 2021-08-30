3 автобуса ГСЧС и 1 частный стояли на углу улиц Преображенская и Троицкая. Там расположено Управление миграционной службы Одесской области.
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Беженцы приехали в Одессу / Фото из телеграма "Курс Одесса"
Где будут жить беженцы
В Миграционной службе области сообщили, что принимали первых эвакуированных из Афганистана еще 26 и 27 августа. Следует отметить, что пока нет официальной информации о количестве этих людей.
Однако издание Vgorode пишет, что 30 августа в автобусах ГСЧС были 82 человека. Еще 51 человека привезли на частном автобусе. Все они будут жить у родственников или общежитиях.
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Последние новости о ситуации в Афганистане
- 30 августа выпустили 5 ракет на аэропорт Кабула. Об этом нападении проинформировали Белый дом. Из-за этого Джозеф Байден приказал немедленно усилить защиту американских военных, которые там находятся.
- Центральный банк Афганистана запретил снимать с банковских счетов больше 200 долларов в неделю. В указе об этом указано, что это ограничение временное.
- 29 августа военные США авиаударом взорвали автомобиль смертников "Исламского государства" в Кабуле. Все террористы умерли, однако атакой также задело мирных жителей.