3 автобуса ГСЧС и 1 частный стояли на углу улиц Преображенская и Троицкая. Там расположено Управление миграционной службы Одесской области.

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Где будут жить беженцы

В Миграционной службе области сообщили, что принимали первых эвакуированных из Афганистана еще 26 и 27 августа. Следует отметить, что пока нет официальной информации о количестве этих людей.

Однако издание Vgorode пишет, что 30 августа в автобусах ГСЧС были 82 человека. Еще 51 человека привезли на частном автобусе. Все они будут жить у родственников или общежитиях.

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