Корабль пришвартовался на морском вокзале в 11:15. Он остановился возле ледокола James Clark Ross.

Интересно Украина купит 2 военных корабля у Великобритании

О том, что судно бесплатно передадут Украине, стало известно в конце июля 2021 года. Торжественная церемония передачи состоялась 13 сентября на военно-морской базе в бельгийском селе Зебрюгге.

1 октября Belgica покинула родину и взяла курс на Одессу. Во время путешествия на борту была команда украинских ученых, проводившая ряд важных опытов.

В Одессу прибыло исследовательское судно из Бельгии: видео

Что известно о судне Belgica

Корабль построили в 1984 году.

Его длина составляет 51,12 метра, ширина – 10 метров, осадка – 4,6 метра, водоизмещение – 1200 тонн.

Максимальное расстояние, которое может проплыть Belgica без дозаправки, составляет 37 тысяч километров при скорости 22 километров в час.

Максимальная скорость судна – 25 километров в час.

На борту есть 5 лабораторий: рыболовная, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая.

Экипаж составляет 15 человек, а научный состав – 16 работников.

В Украину прибыло судно, которое подарила Бельгия / Фото "Думская"