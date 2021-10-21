В Одессу прибыло исследовательское судно Belgica, которое Украине подарила Бельгия
Источник:"Думская"
В порт Одессы 21 сентября прибыло исследовательское судно Belgica из Бельгии. На борту самолета находятся 5 лабораторий.
Корабль пришвартовался на морском вокзале в 11:15. Он остановился возле ледокола James Clark Ross.
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О том, что судно бесплатно передадут Украине, стало известно в конце июля 2021 года. Торжественная церемония передачи состоялась 13 сентября на военно-морской базе в бельгийском селе Зебрюгге.
1 октября Belgica покинула родину и взяла курс на Одессу. Во время путешествия на борту была команда украинских ученых, проводившая ряд важных опытов.
В Одессу прибыло исследовательское судно из Бельгии: видео
Что известно о судне Belgica
- Корабль построили в 1984 году.
- Его длина составляет 51,12 метра, ширина – 10 метров, осадка – 4,6 метра, водоизмещение – 1200 тонн.
- Максимальное расстояние, которое может проплыть Belgica без дозаправки, составляет 37 тысяч километров при скорости 22 километров в час.
- Максимальная скорость судна – 25 километров в час.
- На борту есть 5 лабораторий: рыболовная, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая.
- Экипаж составляет 15 человек, а научный состав – 16 работников.
В Украину прибыло судно, которое подарила Бельгия / Фото "Думская"