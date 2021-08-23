В Одессу прилетели тяжелые военные самолеты Великобритании и США

В одесском аэропорту 23 августа приземлились 2 самолета стран НАТО. Обычно они перевозят военную технику и личный состав подразделений Североатлантического Альянса.

Около 15:00 в Одессе приземлился тяжелый военно-транспортный Airbus A400M Atlas королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Читайте также Украинские парашютисты станцевали гопака на высоте 4 тысяч метров

С какой целью самолеты прибыли в Одессу

Борт ZM418 вылетел с британской базы Брайз Нортон в 9:00. Пролетев над всей Европой, через 3 часа сел в Одессе. Отметили, что "Атласы" довольно редко гостят в Одессе. Обычно они перевозят технику для учений "Си Бриз": оборудование для водолазов, барокамеры и небольшие катера. Пока неизвестно, что привез прилетевший сегодня рейс.

Впоследствии в Одессе приземлился американский Boeing C-40A Clipper. Самолет прибыл из Хорватии. Этот рейс часто бывает в Украине. Он перевозит личный состав подразделений НАТО.



Самолет НАТО в Одессе / Фото "Думская"

Авиация НАТО в августе несколько раз поднималась над Балтийским морем

В течение 2 – 8 августа истребители воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии 3 раза поднимались в небо для сопровождения российских военных самолетов. Речь идет об 11 самолетах.

Перед тем, в конце июля, истребители НАТО перехватили российскую авиацию над Балтийским морем.