В то же время в городе готовились и к дальнейшему ухудшению погодных условий 18 июня. Однако дождь возобновился быстрее, чем прогнозировали.
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В Одессе снова идет дождь
В сети появилось видео, на котором видно, что в городе льет дождь, а на улицах собирается вода, которая не успевает стечь в дождеприемники.
Последствия непогоды в Одессе: смотрите видео
Коммунальщики ремонтировали дождеприемники
- В Одессе длительное время идут дожди. Больше всего за последнее время город страдал от непогоды 15 июня. Тогда был не только ливень, но и шквальный ветер.
- После продолжительных дождей и потопов 17 июня коммунальщики решили, что все же нужно ремонтировать дождеприемники.
- Кроме этого, на улицах зафиксировали автомобиль для откачки воды.