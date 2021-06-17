В то же время в городе готовились и к дальнейшему ухудшению погодных условий 18 июня. Однако дождь возобновился быстрее, чем прогнозировали.

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В Одессе снова идет дождь

В сети появилось видео, на котором видно, что в городе льет дождь, а на улицах собирается вода, которая не успевает стечь в дождеприемники.

Последствия непогоды в Одессе: смотрите видео

Коммунальщики ремонтировали дождеприемники

В Одессе длительное время идут дожди. Больше всего за последнее время город страдал от непогоды 15 июня. Тогда был не только ливень, но и шквальный ветер.

После продолжительных дождей и потопов 17 июня коммунальщики решили, что все же нужно ремонтировать дождеприемники.

Кроме этого, на улицах зафиксировали автомобиль для откачки воды.

Справка. Синоптики прогнозируют непогоду в Одесской области 18 июня. Продолжат идти дожди, ожидают грозы, местами град и шквальные порывы ветра. Температура воздуха от +24 до +26 градусов.