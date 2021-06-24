В Одессу возвращается Тирион Ланистер: устал от "Игр престолов" в горсовете – видео

В сети появилось видео, где мужчина говорит, что он Тирион Ланистер и планирует вернуться в Одессу. Мол, невозможно терпеть все то, что происходит в городе.

В частности, "местный Ланистер" обращался к мэру Одессы Геннадию Труханову. Эту видеозапись обнародовали 23 июня в фейсбук-сообществе "Тирион Ланистер – Одесса наш дом".

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О чем говорится в видео

В обращении мужчина говорит, что он возвращается в Одессу как в свой родной город. Это ему нужно, чтобы забрать город у Труханова и отдать его жителям. Однако, как он планирует это делать – не сообщил.

Я устал от того произвола, который творит лысый Варис. Я устал, что наш город под угрозой. Еще несколько лет такого бездарного управления и Одесса с жемчужины у моря превратится в Бердичев или Жмеринку,

– говорится в обращении невысокого мужчины.

Также он добавил, что Ланистеры всегда платят свои долги. Поэтому его обязанность забрать город у оккупантов. Кроме этого мужчина предложил Труханову "отступить по-хорошему".

Обращение персонажа к Труханову: видео сообщества "Тирион Ланистер – Одесса наш дом"

Кто такие Тирион и Варис

Это 2 персонажа цикла романов "Песнь льда и пламени". На основе этих произведений компания HBO сняла сериал "Игра престолов", который стал культовым сразу после выхода.

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Тирион Ланистер

Он является уроженцем королевской семьи Ланистеров. Однако всегда был недолюбленным на фоне своих брата и сестры из-за малого роста. Для персонажа характерны любовь к выпивке, разврату и литературе. Несмотря на многие недостатки характера, является очень умным и добрым.



Тирион Ланистер / Фото Livejournal julia_klay

Варис

Является далеко не центральным персонажем, однако всегда вовлечен в закулисья важных событий. Очень хитрый и неоднозначный персонаж. Руководит сетью детей нищих, которые предоставляют ему информацию. Поэтому Вариса также называли "Мастером над шептунами"



Варис / Фото Fandom