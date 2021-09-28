В Одессу впервые за 2 года прибыл круизный лайнер с иностранцами

Впервые с начала пандемии в порт Одессы зашел круизный теплоход с иностранными туристами. Говорится о теплоходе Sea Dream II. Встречали его 28 сентября с оркестром и другими торжествами.

Как утверждают местные СМИ, огромный лайнер длиной 105 метров появился у Воронцовского маяка около 12:00. Уже через полчаса судно пришвартовалось к 15 причалу морского вокзала.

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Очевидцы говорят, что теплая встреча поразила как пассажиров судна, так и его экипаж.

Иностранный круизник Sea Dream II зашел в порт Одессы / Фото издания "Думская"

Путешествуют только привитые

По данным "Думской", на борту круизного теплохода находились 57 пассажиров и около 100 человек экипажа. Все они прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Именно благодаря смягчению ограничений для привитых лиц и обязана Одесса прибытию первых иностраных туристов морским путем.

В Одессу судно Sea Dream II пришло в рамках круиза, который стартовал 21 сентября в Пирее.

Туристы лайнера уже посетили греческие Скилос, Кавалу, турецкие Бозджааду и Гемлик, а также болгарский Бургас и Констанцу. Из Одессы судно двинется в Варну и закончит круиз в Стамбуле.

Смотрите видео прибытия SeaDream II в Одессу:

Последний раз иностранный круизник заходил в Одессу в 2019-м

Тогда Одесский порт принял океанский лайнер Amera. Он осуществлял большой круиз по Средиземному и Черному морям. Корабль стартовал во французской Ницце. Далее судно посетило Сиракузы, Пирей, Несебр и Констанцу. После были турецкие Стамбул и Чесма, греческий Санторини, албанский Дуррес и хорватский Сплит. Завершится вояж в итальянском порту Триест.

Заход этого иностранного судна произошел также впервые за несколько лет. До этого в 2017-м "Южную Пальмиру" посетил маленький экспедиционный корабль IslandSky. А с 2014 по 2017 лет Одессу посещали только украинские круизные корабли типа река-море – "Викинг Синеус" и "Принцесса Днепра". Они осуществляли рейсы из Вилково до Киева и обратно.

Что было раньше В порт Одессы с дружественным визитом наведалась береговая охрана Турции



Лайнер Amera в порту Одессы в 2019 году / Фото издание "Думская"