В Одессу второй раз привезли кокаин на 10 миллионов: снова прятали в бананах

В Одессе 15 августа уже второй раз за несколько дней обнаружили партию кокаина на 10 миллионов. Его снова спрятали между ящиками бананов из Эквадора.

Такой же груз прибыл в порт "Южный" из этой страны 9 августа. Тогда задержали 3 подозреваемых. Сейчас правоохранители пытаются установить их причастность к новому грузу.

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Снова было 60 килограммов

Всего в партии контрабанды было 50 брикетов запрещенного вещества. Стоимость правоохранители вычислили по приблизительным ценам "черного рынка".

Наркотики были расфасованы в прямоугольные пакеты по 240 граммов. Соответственно, общий вес контрабанды – 60 килограммов.

Обнаружили новую партию кокаина в порту Одессы / Фото Прокуратуры Одесской области

Что было в прошлый раз

Правоохранители тогда задержали 3 мужчин.

Они являются гражданами Украины, Албании и Румынии.

По мнению следователей, кокаин хотели переправить в страны Европейского Союза.

Их будут судить по статье о контрабанде наркотических средств.

Она предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы.

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