В Одессу второй раз привезли кокаин на 10 миллионов: снова прятали в бананах
Источник:Прокуратура Одесской области
В Одессе 15 августа уже второй раз за несколько дней обнаружили партию кокаина на 10 миллионов. Его снова спрятали между ящиками бананов из Эквадора.
Такой же груз прибыл в порт "Южный" из этой страны 9 августа. Тогда задержали 3 подозреваемых. Сейчас правоохранители пытаются установить их причастность к новому грузу.
Прошлый раз 60 килограммов кокаина в контейнерах с бананами: в Одессе обнаружили наркотрафик в ЕС
Снова было 60 килограммов
Всего в партии контрабанды было 50 брикетов запрещенного вещества. Стоимость правоохранители вычислили по приблизительным ценам "черного рынка".
Наркотики были расфасованы в прямоугольные пакеты по 240 граммов. Соответственно, общий вес контрабанды – 60 килограммов.
Обнаружили новую партию кокаина в порту Одессы / Фото Прокуратуры Одесской области
Что было в прошлый раз
- Правоохранители тогда задержали 3 мужчин.
- Они являются гражданами Украины, Албании и Румынии.
- По мнению следователей, кокаин хотели переправить в страны Европейского Союза.
- Их будут судить по статье о контрабанде наркотических средств.
- Она предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы.
Заметьте СБУ ликвидировала в Украине международную банду, сбывавшую контрабандный кокаин: фото, видео
Правоохранители обнаружили кокаин под Одессой: смотрите видео Госпогранслужбы