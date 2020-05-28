Одессу затопило из-за сильного ливня, авто "плавают" в воде: фото и видео

Сильный ливень в Одессе длится с самого утра 28 мая и успел затопить ряд улиц, в частности Приморскую и Балковскую. Из-за большого уровня воды на дорогах автомобили пробираются ими, словно лодки.

В Одессе в течение 3 часов, с 6:00 до 9:00, выпало 18 миллиметров осадков, сообщает "Думская". Стихия также повалила деревья, свидетельствуют видео из соцсетей.

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Коммунальщики очищают ливневую канализацию. Она не забита, а просто не способна пропустить такое количество дождевой воды. К работам привлечены 32 единицы техники.

Какова ситуация с транспортом

Из-за дождя на Балковской, Приморской, Химической и в Рыбпорту не работают или работают в сокращенном формате трамвайные маршруты №3,15, 18 22,27, а также троллейбусный маршруты №8,10.

В районе 14-й станции Большого Фонтана из-за ДТП (трамвайный вагон зацепил бампер автомобиля) временно приостановлено движение трамвайного маршрута №18. Образовался трамвайный затор, сообщает "Рупор Одессы".

По прогнозам синоптиков, ливень в Одессе продлится минимум до обеда.

Смотрите фото с затопленными улицами Одессы:

Смотрите видео последствий ливня в Одессе:

Смотрите видео затопленных улиц Одессы:

Одессу затопило после ливня 28 мая: смотрите видео

Смотрите видео непогоды в Одессе: