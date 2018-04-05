"Одежда на ребенке начала гореть": во время развлечений на поезде мальчика ударило током

Произошло это 4 апреля в городе Славута Хмельницкой области, недалеко от железнодорожного вокзала. Школьник залез на крышу поезда и коснулся высоковольтной линии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

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"12-летний школьник вместе с компанией развлекался в районе железнодорожного вокзала. Парень залез на крышу грузового поезда и по собственной неосторожности коснулся высоковольтной линии, в результате чего получил сильное поражение током. Одежда на ребенке начала гореть", – говорится в сообщении полиции.

Первым ему на помощь бросился местный житель, который стал свидетелем события – он помог потушить огонь. Между тем люди вызвали "скорую" и полицию.

Мальчика срочно госпитализировали в реанимационное отделение Славутской центральной районной больницы. У него диагностировали ожоги 2-3 степени. После стабилизации состояния пострадавшего транспортировали в ожоговый центр в Хмельницкий.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.