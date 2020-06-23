В одном из подъездов дома на Позняках, где произошел взрыв газа, разрешили жить. Уже 23 июня люди возвращаются домой. Однако некоторое время у них не будет газа и горячей воды. У Зеленского обещают обеспечить пострадавших новым жильем. А жители соседних домов рассказывают о трещинах на стенах и страхе возвращаться домой.

Люди возвращаются в свои квартиры

Жители пятого подъезда дома на Позняках в Киеве возвращаются домой, сообщает 24 канал.

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Начиная с 19:00 23 июня людям разрешили возвращаться в свои квартиры. В них запускают коммуникации. Жителей просят проверять, все ли хорошо работает и нигде ли нет протечек. Определенное время у них не будет газа и горячей воды.

Пострадавших обещают обеспечить жильем

Вопрос быстрой закупки квартир для пострадавших в результате взрыва находится на контроле Владимира Зеленского, пишет Офис Президента.

Глава государства также мониторит ситуацию относительно дома в Киеве, где произошел взрыв и погибли пять человек,

– говорится в сообщении.

У Зеленского добавляют, что президент лично контролирует ситуацию.

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В соседнем доме трещины по стенам

В то же время жители соседнего дома, где произошел взрыв, боятся ночевать в своих квартирах , пишет "РБК-Украина".

, пишет "РБК-Украина". Говорят, что в их доме пошли трещины. В то же время комиссия еще не проверяла его на аварийность.

Мужчина из дома на проспекте Григоренко, 41, рассказал, что взрыв был очень мощный. В то время он был дома с ребенком. По его словам, дом трясло, а у соседей вылетели стекла.

В доме на Крушельницкой, 1/5, тоже рухнула стена на 7-ой этаж их дома. Людям разрешили жить в доме. Однако документов об экспертной оценке состояния здания не предоставили. Об этом в фейсбуке сообщил местный житель Андрей Максимов.

Мной и жильцами дома были написаны заявления в ЖЭК, на горячую линию КГГА, правительственную горячую линию. Никто ничего о состоянии дома не знает, и, видимо, о том, что этот дом взрывной волной задело тоже,

– отметил мужчина.

Тамара Кудрявченко из дома на проспекте Григоренко, 41, в фейсбуке сообщила, что на втором и на третьем (ее этаж) этаже обнаружены трещины в стенах. Раньше их не было. Кроме того, поврежден лифт. И опять-таки документов экспертизы нет.

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