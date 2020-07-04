Премиальный ресторан "Аляска" в Киеве на улице Сечевых Стрельцов работал после 23 часов. Хотя в столице действуют карантинные ограничения, согласно которым рестораны должны закрываться в 22:00.

Факт того, что элитный клуб "Аляска" работает в запрещенное время , зафиксировал журналист " Украинской правды " поздно вечером 3 июля.

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Издание опубликовало видео, снятое в 23:08 – более чем через час после времени, с которого заведение уже должно быть закрыто. На сайте ресторана указано, что в пятницу рабочий день – с 12:00 до 06:00.

В комментариях, заметим, некоторые люди указывают, что, мол, гости просто доедают то, что заказали ранее. А заведение после 22 часов заказов не принимает.

Впрочем, другие пользователи соцсети указывают, что таких работающих заведений в Киеве, которые игнорируют карантин, они замечают много и регулярно.

"Аляска", добавим, считается заведением премиум-класса и одним из самых дорогих в Киеве, хотя и далеко не самым дорогим.



Для сравнения: в ресторане " Велюр " филе чилийского сибаса стоило примерно 3000 гривен, а вот в " Аляске " – лишь 1120. Правда, ни в одном, ни в другом случае вес блюда в меню не указан.

Напомним, 1 июля мэр Киева Виталий Кличко в соответствии с решением правительства объявил о том, что столица усиливает противоэпидемические мероприятия и карантин.

В частности, заведениям общественного питания и кинотеатрам разрешено работать только до 22 часов.