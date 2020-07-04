Один из самых дорогих клубов Киева "Аляска" игнорирует карантин: СМИ показали видеосвидетельство
Премиальный ресторан "Аляска" в Киеве на улице Сечевых Стрельцов работал после 23 часов. Хотя в столице действуют карантинные ограничения, согласно которым рестораны должны закрываться в 22:00.
Факт того, что элитный клуб "Аляска" работает в запрещенное время, зафиксировал журналист "Украинской правды" поздно вечером 3 июля.
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Издание опубликовало видео, снятое в 23:08 – более чем через час после времени, с которого заведение уже должно быть закрыто. На сайте ресторана указано, что в пятницу рабочий день – с 12:00 до 06:00.
В комментариях, заметим, некоторые люди указывают, что, мол, гости просто доедают то, что заказали ранее. А заведение после 22 часов заказов не принимает.
Впрочем, другие пользователи соцсети указывают, что таких работающих заведений в Киеве, которые игнорируют карантин, они замечают много и регулярно.
Напомним, 1 июля мэр Киева Виталий Кличко в соответствии с решением правительства объявил о том, что столица усиливает противоэпидемические мероприятия и карантин.
- В частности, заведениям общественного питания и кинотеатрам разрешено работать только до 22 часов.
Ведь в Киеве одна из худших ситуаций с коронавирусом среди всех регионов страны – по состоянию на 3 июля уже 5347 случаев COVID-19, 112 человек умерли.