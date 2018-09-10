Один болельщик погиб и еще 40 травмированы перед матчем сборных Мадагаскара и Сенегала

Перед матчем квалификации Кубка африканских наций между Мадагаскаром и Сенегалом произошла трагедия в Антананариву. В давке на входе в стадион погиб один болельщик, еще 40 получили травмы, двое из которых – в тяжелом состоянии.

Как пишет Goal.com, причиной давки стало то, что на стадион "Муниципаль де Махамазина", который вмещает 23 тысячи человек, открыли только один вход для зрителей. Поэтому те, кто хотели попасть на матч в его начале, и осуществили давку.

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Стоит добавить, что матч был назначен на 14:30, а некоторые болельщики, чтобы попасть на стадион, занимали очередь еще с 6:00 утра.

Несмотря на трагедию, матч начали вовремя, даже не почтив память погибшего и пострадавших минутой молчания.

Сама игра закончилась результативной ничьей 2:2. Мадагаскар и Сенегал после двух матчей набрали по четыре очка и возглавляют группу A в отборе на Кубок африканских наций. Экваториальная Гвинея имеет три очка, а Судан пока без набранных баллов.

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