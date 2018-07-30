"Один дома" для взрослых: Райан Рейнольдс станет продюсером нового фильма

Киноактер и звезда фильмов "Дэдпул" Райан Рейнольдс попытается дать новое дыхание знаменитой ленте "Один дома" (1990), став продюсером проекта. Новый фильм будет называться "Торчит дома" (Stoned Alone).

Об этом сообщается на Deadline.



В новом комедийном фильме 20-летний парень, который выращивает дома коноплю, должен отправиться на горнолыжный курорт накануне Рождества. Он опаздывает на самолет и решает остаться дома, чтобы дальше принимать каннабис. Действия в фильме будут разворачиваться как и в оригинальной ленте, но вместо настоящих воров, которые пытались проникнуть в дом, парню это только покажется под действием психотропных веществ.

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В издании отмечают, что в фильме, возможно, сыграет и сам Рейнольдс. Над фильмом "Торчит дома" также будут работать режиссер Августин Фриззелл ("Никогда не возвращайся" 2018) и сценаристы Кевин Берроуз и Мэтт Майдер. Об актерском составе и премьере фильма пока ничего не сообщается.

Чем известен фильм "Один дома"?Знаменитая рождественская кинокартина Криса Коламбуса появилась в мире кинематографа в 1990 году в Чикаго. Культовый фильм рассказывает о мальчике Кевине МакКалистере, который перед Рождеством поссорился с семьей и отправился спать на чердак. Из-за срочного отъезда на каникулы в Париж родители забывают о Кевине и вылетают на самолете без него. Кевин остается один дома на рождественских каникулах, но не теряется и даже спасает дом от воров.



Главную роль получил Маколей Калкин, который стал одним из самых успешных детей-актёров в истории Голливуда благодаря этой ленте. Он также сыграл в сиквеле фильма под названием "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке".