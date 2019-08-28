Один из ключевых претендентов на пост главы "Укроборонпрома" не будет участвовать в конкурсе
Известный топ-менеджер и бизнесмен Алексей Тимофеев, который считался одним из основных кандидатов на должность гендиректора "Укроборонпрома", отказался от участия в конкурсе.
Об этом сам Тимофеев написал в своем фейсбуке 27 августа, отметив, что "вышел из процесса отбора на пост руководителя" государственного концерна. Он отметил, что не имеет планов на участие в конкурсе на эту должность, который анонсировал народный депутат от партии "Слуга народа" и член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Арахамия.
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Я участвовал в процессе отбора руководителя концерна и прошел ряд этапов, но на сегодня из этого процесса вышел. Кандидатом на эту позицию я больше не являюсь. В конкурсе (если будет) участие брать не планирую,
– написал Тимофеев.
Он также добавил, что продолжит заниматься привлечением инвестиций и реализацией проектов в сфере энергетики и в производственном секторе.
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3 часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"
4 и 5 часть – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме"