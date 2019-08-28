Известный топ-менеджер и бизнесмен Алексей Тимофеев, который считался одним из основных кандидатов на должность гендиректора "Укроборонпрома", отказался от участия в конкурсе.

Об этом сам Тимофеев написал в своем фейсбуке 27 августа, отметив, что "вышел из процесса отбора на пост руководителя" государственного концерна. Он отметил, что не имеет планов на участие в конкурсе на эту должность, который анонсировал народный депутат от партии "Слуга народа" и член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Арахамия.

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Я участвовал в процессе отбора руководителя концерна и прошел ряд этапов, но на сегодня из этого процесса вышел. Кандидатом на эту позицию я больше не являюсь. В конкурсе (если будет) участие брать не планирую,

– написал Тимофеев.

Он также добавил, что продолжит заниматься привлечением инвестиций и реализацией проектов в сфере энергетики и в производственном секторе.

Ранее СМИ сообщали, что Алексей Тимофеев является одним из основных претендентов на пост генерального директора концерна "Укроборонпром". Также, сначала отмечалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение Тимофеева гендиректором концерна. Впоследствии Давид Арахамия заявил, что в течение двух месяцев будет объявлено прозрачный конкурс на должность руководителя концерна. Начиная с февраля 2018 главой "Укроборонпрома" является Павел Букин. В феврале – марте 2019 года программа "Наши деньги" обнародовала расследование о хищении в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 миллионов гривен во время войны на Донбассе. В программе говорилось, что участники группы с помощью фирм-прокладок скупали контрабандой запчасти для военной техники в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома". Согласно расследованию, Букин входил в перечень участников схемы.

1 и 2 часть расследования "Наши деньги" – Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в " Укроборонпроме"

3 часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"

4 и 5 часть – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме"