Один из лидеров "Реала" травмировался в матче Ла Лиги

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема получил травму в матче 19-го тура испанской Ла Лиги против Бетиса (2:1). Это уже седьмой травмированный игрок "сливочных".

В конце первого тайма встречи Бензема вывихнул мизинец на ноге после столкновения с защитником Марком Бартрамом. После перерыва Карим не вернулся на поле, футболист был заменен Кристо Гонсалесом.

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У 31-летнего француза выявлен перелом мизинца на правой руке. О сроках восстановления футболиста пока ничего неизвестно.

Таким образом Бензема присоединился к лазарету "Реала", где уже находятся Тибо Куртуа, Тони Кроос, Хавьер Санчес, Марко Асенсио, Гарет Бэйл и Мариано Диас.

В сезоне 2018/19 опытный форвард провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

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