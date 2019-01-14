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      Один из лидеров "Реала" травмировался в матче Ла Лиги

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      Карим Бензема сломал мизинец
      Карим Бензема сломал мизинец

      Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема получил травму в матче 19-го тура испанской Ла Лиги против Бетиса (2:1). Это уже седьмой травмированный игрок "сливочных".

      В конце первого тайма встречи Бензема вывихнул мизинец на ноге после столкновения с защитником Марком Бартрамом. После перерыва Карим не вернулся на поле, футболист был заменен Кристо Гонсалесом.

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      У 31-летнего француза выявлен перелом мизинца на правой руке. О сроках восстановления футболиста пока ничего неизвестно.

      Таким образом Бензема присоединился к лазарету "Реала", где уже находятся Тибо Куртуа, Тони Кроос, Хавьер Санчес, Марко Асенсио, Гарет Бэйл и Мариано Диас.

      В сезоне 2018/19 опытный форвард провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

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      Теги: Спорт Футбол Реал
      Источник: 24 Канал
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