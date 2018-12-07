Один из лидеров сборной Украины выбыл до конца сезона: врачи установили неутешительный диагноз

Атакующий защитник сборной Украины и команды G-Лиги "Кэпиталз Гоу-Гоу" Александр Кобец получил неутешительный вывод от американских докторов, которые поставили нашему баскетболисту диагноз после травмы в матче против сборной Словении.

После матчей за сборную Украины Кобец вернулся в расположение своего клуба, где был поставлен окончательный диагноз – разрыв крестообразных связок.

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Украинцу предстоит операция, срок восстановления составит до 9 месяцев.

Напомним, на последних минутах матча против Словении (82:54) в отборе на чемпионат мира-2019 Кобец получил повреждение после грубого фола соперника. Защитник не смог доиграть поединок и покинул паркет с помощью партнеров по команде.

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