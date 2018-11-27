Один из работников СБУ получил тяжелые ранения в результате атаки РФ на море

Среди раненых в результате атаки России украинских моряков есть один сотрудник Службы безопасности Украины. Он получил тяжелые ранения.

Речь идет о Василие Сороке, сообщают в пресс-центре СБУ.

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Ранее 24 канал писал, что именно Василий Сорока вышел на связь с родными. Он позвонил жене и рассказал буквально несколько фраз. В частности, о том, что он ранен и находится в больнице.

Наш сотрудник Василий Сорока, который неоднократно выполнял боевые задачи в районе проведения АТО и ООС, получил тяжелые ранения во время дерзкого нападения российского агрессора,

– говорится в сообщении СБУ.

Кроме этого, силовики назвали имя своего второго сотрудника, который находился на борту украинского корабля во время конфликта в Азовском море.

Это – Андрей Драч, который в 2014 году отказался перейти на сторону России во время аннексии Крыма.

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Напомним, ранее в Службе безопасности подтвердили информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки на борту кораблей ВМС Украины, которые атаковала и захватила Россия в Керченском проливе. В ведомстве отметили, что офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.