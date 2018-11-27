21:59
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Один из работников СБУ получил тяжелые ранения в результате атаки РФ на море

      251 Читати новину українською
      В СБУ назвали имена своих сотрудников, которых захватила РФ в Азовском море
      В СБУ назвали имена своих сотрудников, которых захватила РФ в Азовском море / Фото из открытых источников

      Среди раненых в результате атаки России украинских моряков есть один сотрудник Службы безопасности Украины. Он получил тяжелые ранения.

      Речь идет о Василие Сороке, сообщают в пресс-центре СБУ.

      Читайте также: На связь вышел еще один раненый на Азове украинский моряк

      Ранее 24 канал писал, что именно Василий Сорока вышел на связь с родными. Он позвонил жене и рассказал буквально несколько фраз. В частности, о том, что он ранен и находится в больнице.

      Наш сотрудник Василий Сорока, который неоднократно выполнял боевые задачи в районе проведения АТО и ООС, получил тяжелые ранения во время дерзкого нападения российского агрессора,
      – говорится в сообщении СБУ.

      Кроме этого, силовики назвали имя своего второго сотрудника, который находился на борту украинского корабля во время конфликта в Азовском море.

      Это – Андрей Драч, который в 2014 году отказался перейти на сторону России во время аннексии Крыма.

      Смотрите видео: В СБУ прокомментировали состояние сотрудников, которых захватила РФ вблизи Керченского пролива

      Напомним, ранее в Службе безопасности подтвердили информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки на борту кораблей ВМС Украины, которые атаковала и захватила Россия в Керченском проливе. В ведомстве отметили, что офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.
      Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

       

       

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Аннексия Крыма СБУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      сегодня , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 1024
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      сегодня , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      111944
      Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      сегодня , 19:00 Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      1849
      Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      сегодня , 17:01 Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      5082
      Военное положение и выборы президента: как чрезвычайная ситуация повлияет на рейтинги кандидатов
      сегодня , 16:01 Военное положение и выборы президента: как чрезвычайная ситуация повлияет на рейтинги кандидатов
      Інна Жолобович 3942
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук