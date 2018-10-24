Один из самых полезных продуктов на планете: чем ценны зеленые овощи

Такие свежие овощи как брокколи, шпинат, разнообразная зелень должны быть в рационе каждого человека, который хочет иметь здоровый организм.

Об этом рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook.

Согласно отчету Американского института исследований раковых заболеваний, положительное влияние овощей в том, что они предупреждают развитие рака. По словам диетолога, зеленые листовые овощи необходимы телу для удержания в "боевой готовности" иммунной системы кишечника.

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Тем, кто думает, что это невкусная "трава", стоит попробовать измельчить листья, добавить лимонный сок и оливковое масло, или же сделать фруктовое смузи с зелеными листочками.

Скиталинская отмечает, что стоит выбирать молодые овощи – в молодых листочках шпината больше фитонутриентов, чем в зрелых.

Различные овощи работают против различных видов рака, иногда даже в одном органе. Например, капуста обычная, цветная, брокколи и брюссельская имеют связь со снижением рака толстого кишечника в середине и правой половине тела, а морковь, тыква и яблоки — в левой половине тела,

– объяснила она.

И не стоит ограничивать рацион только зелеными овощами. По словам ученых, 34 вида распространенных овощей помогают бороться с восемью видами раковых клеток: молочных желез, мозга, опухоли мозга у детей, почек, легких, поджелудочной железы и желудка.

Та же редька не может остановить рост рака поджелудочной железы, но на 100% эффективна при сдерживании рака желудка. А оранжевый болгарский перец индифферентен к раку желудка, но способен подавить рост клеток рака простаты более, чем на 75%.

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