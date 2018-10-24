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      Один из самых полезных продуктов на планете: чем ценны зеленые овощи

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      Зеленые овощи ценны для организма
      Зеленые овощи ценны для организма / Фото из открытых источников

      Такие свежие овощи как брокколи, шпинат, разнообразная зелень должны быть в рационе каждого человека, который хочет иметь здоровый организм.

      Об этом рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook.

      Согласно отчету Американского института исследований раковых заболеваний, положительное влияние овощей в том, что они предупреждают развитие рака. По словам диетолога, зеленые листовые овощи необходимы телу для удержания в "боевой готовности" иммунной системы кишечника.

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      Тем, кто думает, что это невкусная "трава", стоит попробовать измельчить листья, добавить лимонный сок и оливковое масло, или же сделать фруктовое смузи с зелеными листочками.

      via GIPHY

      Скиталинская отмечает, что стоит выбирать молодые овощи – в молодых листочках шпината больше фитонутриентов, чем в зрелых.

      Различные овощи работают против различных видов рака, иногда даже в одном органе. Например, капуста обычная, цветная, брокколи и брюссельская имеют связь со снижением рака толстого кишечника в середине и правой половине тела, а морковь, тыква и яблоки — в левой половине тела,
      – объяснила она.

      И не стоит ограничивать рацион только зелеными овощами. По словам ученых, 34 вида распространенных овощей помогают бороться с восемью видами раковых клеток: молочных желез, мозга, опухоли мозга у детей, почек, легких, поджелудочной железы и желудка.

      Та же редька не может остановить рост рака поджелудочной железы, но на 100% эффективна при сдерживании рака желудка. А оранжевый болгарский перец индифферентен к раку желудка, но способен подавить рост клеток рака простаты более, чем на 75%.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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