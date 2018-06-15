Один из штатов США объявил 2018 – годом памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине
Один из штатов США Иллинойс объявил 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
Отметим, что ранее 11 штатов США признали Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.
"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер издал прокламацию, которая провозглашает 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине, искусственно вызванного советской властью", – говорится в сообщении.
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Источник: 24 канал
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