Один из штатов США объявил 2018 – годом памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине

Один из штатов США Иллинойс объявил 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Отметим, что ранее 11 штатов США признали Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.

"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер издал прокламацию, которая провозглашает 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине, искусственно вызванного советской властью", – говорится в сообщении.

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