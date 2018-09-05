Один из стадионов, который принимал ЧМ-2018 в России оказался недостроенным

Один из стадионов ЧМ-2018 в России – "Самара Арена" – оказался еще не достроенным до конца.

На арене не установлены система пожаротушения, противодействия терроризму, а также сигнализация, сообщает Телеграмм канал "Мутко против".

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"Один из стадионов, принимавших Чемпионат мира, еще не достроен. Нет, мы не ошиблись. Речь о "Самаре-Арене". Чемпионат уже давно прошел, а стадион до сих пор полностью не готов. Нет системы сигнализации, не работает система противодействия терроризму. Пожарный водопровод хоть и установлен, но бесполезен – он подключен не до конца. Мало того, о пожаре могут вовремя не узнать – сигнализация подключена только на половине стадиона", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на "Самаре–Арене" отключили энергоснабжение в связи с накопившимися долгами за электричество.

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