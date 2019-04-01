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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Один ребенок погиб и второй попал в больницу в результате взрыва в Запорожье

      216 Читати новину українською
      Место взрыва в Запорожье
      Место взрыва в Запорожье / Пресс-служба Нацполиции

      В Днепровском районе Запорожья на улице Винницкой прогремел взрыв, в результате которого один малолетний ребенок погиб, а другой попал в больницу. Инцидент произошел днем 31 марта. Вероятно, взорвалась граната.

      По информации пресс-службы Нацполиции, как потерпевшему, так и погибшему – примерно по 14 лет. Правоохранители предварительно установили, что дети 2005 и 2006 годов рождения гуляли по улице Счастливой, и у одного из многоэтажных домов нашли взрывное устройство. Через некоторое время парень, родившийся в 2005 году, уже на улице Винницкой бросил его на землю перед собой.

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      Как дети могли попасть из Счастливой на Винницкую улицу в Запорожье 

      В итоге произошел взрыв, а дети получили телесные повреждения. Их немедленно госпитализировали. К сожалению, жизнь старшего спасти не удалось. Младшему была оказана медицинская помощь  – пока его жизни ничего не угрожает.

      На месте работали руководство Днепровского отдела полиции, начальник ювенальной превенции, следователи, взрывотехники, кинологи и медики. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Открыто уголовное производство по статье "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов". Ее санкция предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

      К сожалению, на протяжении последнего времени в Украине случился не один взрыв. С недавних самое резонансное происшествие случилось в Кропивницком 27 марта. Здесь на автостоянке возле газовой заправки произошли аж 7 таких случаев, после которых вспыхнул пожар. Правоохранители установили, что это взорвались емкости с газом на газовозах. В итоге в помещениях жителей города и здании школы взрывной волной выбило окна, несколько микрорайонов остались без света. Кроме того, пострадали 4 человека. Двое из них – пожарные Назаренко и Жаботинский. Хотя пожар удалось потушить, пламя все же уничтожило 18 автомобилей.

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      Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Запорожья Взрыв
      Источник: 24 канал
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