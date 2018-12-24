Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив

На днях в интервью украинской службе "Би-би-си" секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новый проход через Керченский пролив. К нему хотят привлечь международных партнеров – не только ОБСЕ, но и, в частности, НАТО.

Таким образом, по словам Турчинова, Украина намерена подтвердить свое право на пользование проливом.

С вопросом прохода судов нельзя медлить. Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма. Было бы очень логично, чтобы корабли НАТО, приглашенные нами в порты Азовского моря, доказали, что Россия должна считаться с международным правом,

– заявил секретарь СНБО.

Секретарь Совбеза также уточнил, что этот поход возможен уже в ближайшее время:

Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил.

Кроме этого, Александр Турчинов также заявил, что Украина, в случае обострения конфликта, в силах уничтожить Керченский мост.

В экспертном кругу мнения по этому поводу разделились. Одни считают, что новый рейд неизбежно вызовет очередной конфликт с Россией и выставит Украину в роли провокатора. Другие же убеждены, что официальный Киев действует четко в правовых рамках и его действия целиком и полностью соответствуют закону.

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Достаточно интересную мысль на своей странице в Facebook высказал коллега – журналист Вячеслав Чечило. Он считает, что секретарь СНБО навязывает украинцам проигрышную дискуссию: "Турчинов заявил, что уничтожить Крымский мост не будет проблемой и Украина отправит в Керченский пролив новые военные корабли. И тут же в ФБ началась бурная дискуссия на тему "тварь ли я дрожащая или право имею". В смысле, имеет ли Украина право это делать? Дискуссия очень хитрая, поскольку, вступив в нее, любой украинец окажется в проигрыше. Если скажешь, что нет, то получишь ярлык предателя, если наоборот – подольешь керосина в костер, увеличив и так достаточно высокие шансы превратится в пушечное мясо".

Свое видение ситуации, разворачивающейся вокруг Керченского пролива для 24.TV выразил Владимир Горбач, аналитик "Института евро-атлантического сотрудничества".

Как вы расцениваете заявление секретаря СНБО Турчинова, что несмотря на недавний инцидент в Керченском проливе, Украина и в дальнейшем будет отправлять свои суда в Черное и Азовские моря?

Как по мне, Александр Турчинов подтвердил последовательность государственной позиции. Украина будет продолжать делать то, что ей и положено в данной ситуации. Поскольку принято решение (и оно реализуется) о создании военно-морской базы Украины в Азовском море в районе Бердянска, то этот процесс будет продолжаться и после досадного инцидента 25 ноября Украина не должна опускать руки и делать вид, что она не имеет права или боится проходить по своим собственным территориям из одного порта в другой.

Кстати, создание военно-морской базы – это был крайне необходимый шаг или ...?

Лично я считаю, что создание военно-морской базы в Азовском море – это вынужденный шаг для Украины, потому что россияне перебросили туда свою каспийскую флотилию мелководных судов и, имея огромную военное превосходство, злоупотребляют этим, тормозя торговые суда и не только, кстати, украинские.

Собственно, для того, чтобы сохранять рабочие места в Мариуполе и Бердянске и вести нормальную экономическую хозяйственную жизнь в Приазовье, Украина должна прилагать максимум усилий для того, чтобы препятствовать этой блокировке.

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Например, военные катера или крупные суда могут сопровождать (и, кстати, уже это делали) торговые суда, которые выходили из украинского порта в Керченский пролив. Российские корабли, пограничники, береговая охрана не смогут препятствовать и, таким образом, Украина обеспечит нормальную хозяйственно-экономическую деятельность своего региона. Поэтому я еще раз повторяю: эти шаги с украинской стороны являются вынужденными и они являются законными и легитимными.

К слову, после инцидента, который произошел 25 ноября во Керченском проливе международное сообщество на это четко отреагировало с помощью формирования политических позиций. В последней резолюции Генассамблеи ООН относительно милитаризации Крыма также упоминается об этом досадном инциденте. То есть, в принципе, Украина, заручившись поддержкой своих внешних партнеров (например, США или Великобритании), может проводить новый рейд в сопровождении союзников и требовать от России пропустить корабли в Азовское море. Других вариантов я не вижу. Нам действительно необходимо последовательно действовать именно так.

На днях в Сенате США была рассмотрена резолюция, авторы которой призывают Дональда Трампа провести мощную операцию по освобождению Керченского пролива и направить в регион свои корабли. Может ли это стать определенным фактором сдерживания страны-агрессора?

Да конечно. Именно этого и пытается добиться Украина – проведение масштабной военно-морской операции по поддержанию свободы судоходства. Дело в том, что в Керченском проливе Россия грубо нарушила международную Конвенцию ООН о свободе судоходства, а для Соединенных Штатов этот фактор (свобода судоходства) – один из важнейших, который они защищают на международной арене. То есть, это то, что отзывается у американцев. Для них это очень важно,это большая ценность, поэтому в принципе проведения такой демонстративной военно-морской операции могло бы иметь место.

Правда, я сомневаюсь, что нынешний президент США Дональд Трамп пойдет на такой шаг, поскольку его политика в отношении Российской Федерации расходится с политикой Конгресса. Поэтому, очевидно, конгрессмены будут стимулировать, но Трамп всячески будет саботировать такое решение и будет озвучивать заявления, которые будут отвлекать внимание от этой проблемы. К большому сожалению.

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В ходе недавней "большой" пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе заключенных украинских моряков, отметил следующее:

Господин Медведчук по поручению Порошенко, постоянно этим занимается и совсем недавно приезжал в Москву и ставил вопрос об украинских военных, задержанных в Керченском проливе, а точнее в Черном море. Но эти вопросы можно будет решать только после окончания расследования. Их (моряков – авт.) отправили на смерть, рассчитывая, что они погибнут и большое недовольство у украинского руководства вызвало то, что этого так и не произошло.

Как бы вы прокомментировали этот месседж российского президента?

На самом деле сложно это то комментировать ... Вы только что процитировали циничного политикана, который переворачивает дело с ног на голову и обвиняет других в том, что не смог попасть в цель.

Они, как мы видели на фотографиях, целились в рубку, там, где находились люди ... Это могло бы очень печально закончиться. Не потому, что туда пошли украинские корабли, а потому что именно по ним стреляли. Стреляли с российской стороны, стреляли российские военные стреляли по приказу российского руководства. Поэтому циничное искажение ситуации ... ну, в этом весь Путин, глубоко, до самого дна лживое существо. Не хочется, откровенно говоря, это все эмоционально развивать дальше. А в том, что Путин сказал о военнопленных нет сенсации, потому что всем известно, что именно с Медведчуком он проводит эти переговоры. С другими он разговаривать не хочет. Поэтому все так безрадостно, к сожалению, происходит и не только по переговорам относительно наших моряков, но и по переговорам о других военнопленных или заложниках, находящихся в Крыму или российских тюрьмах.

Украинская сторона контактной группы по Донбассу инициирует переговоры по освобождению заложников и предлагает провести такой обмен 5 января, – заявила на днях вице-спикер ВР и участник Минских переговоров Ирина Геращенко. В частности, украинская сторона готова передать 72 человек в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Кроме того, готова передать России 22 россиян, отбывающих наказание в украинских тюрьмах.

Владимир Путин неоднократно намекал, что до окончания выборов президента Украины, вряд ли вопрос обмена сдвинется с мертвой точки. Так тронется ли лед в ближайшее время, как думаете?

Знаете, если говорить откровенно, то контакты по обмену задержанных – это, возможно, единственная по-настоящему живая тема переговоров в минском формате. К большому сожалению, за последний год эти переговоры показали свою полную неэффективность не из-за украинской стороны, а из-за позиции российской стороны, которая постоянно затягивала процесс.

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Украинцы предлагают на обмен, как бы цинично это не звучало, больше "единиц" задержанных россиян, чем россияне готовы отдавать. Украина всегда обменивала не пропорционально, неравномерно и шла на такие шаги абсолютно добровольно. А россияне? О чем говорить, если они даже не забирают тела своих военных. Примером может послужить история с россиянином Ивановым, который умер в тюрьме во Львовской области.

В любом случае, я думаю, что Украина и в дальнейшем будет инициировать любые встречи и форматы (видео переговоры и т.д.), но на мой взгляд, желаемого для нас результата вряд ли удастся достичь до президентских выборов. До мая (второго тура выборов) россияне, скорее всего не будут отпускать тех, кого они захватили, потому что для них даже свои люди, которые сейчас находятся в Украине, не представляют никакой ценности. Поэтому они могут ждать и год, и два, и даже потом, когда они умрут, РФ не заберет их, чтобы похоронить.