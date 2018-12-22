Одинаково ли ощущают оргазм женщины и мужчины: ответ ученых
На уровне телесных реакций и у мужчин, и у женщин оргазм – это серия из четырех-десяти сокращений мышц тазового дна с промежутками меньше чем секунда.
Об этом сообщает журнал "Нож".
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Один полный набор сокращений – один оргазм. Часто это сопровождается непроизвольными движениями бедер, головы и конечностей. У женщин оргазм бывает множественным. Но технической разницы между приятными мышечными сокращениями у мужчин и женщин нет.
В Медицинской школе университета Миннесоты в 1980 году провели два исследования, ученые измеряли интенсивность, частоту и продолжительность сокращений мышц тазового дна (с помощью чувствительной к давлению анальной пробки) у мужчин и женщин в процессе мастурбации.
Ученые пришли к выводу, что в этом плане оргазмы не отличаются.
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