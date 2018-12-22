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      Одинаково ли ощущают оргазм женщины и мужчины: ответ ученых

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      Как отличается женский и мужской оргазм
      Как отличается женский и мужской оргазм / life.pravda.com.ua

      На уровне телесных реакций и у мужчин, и у женщин оргазм – это серия из четырех-десяти сокращений мышц тазового дна с промежутками меньше чем секунда.

      Об этом сообщает журнал "Нож".

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      Один полный набор сокращений – один оргазм. Часто это сопровождается непроизвольными движениями бедер, головы и конечностей. У женщин оргазм бывает множественным. Но технической разницы между приятными мышечными сокращениями у мужчин и женщин нет.

      via GIPHY

      В Медицинской школе университета Миннесоты в 1980 году провели два исследования, ученые измеряли интенсивность, частоту и продолжительность сокращений мышц тазового дна (с помощью чувствительной к давлению анальной пробки) у мужчин и женщин в процессе мастурбации.

      Ученые пришли к выводу, что в этом плане оргазмы не отличаются.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Секс Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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