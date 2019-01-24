Одиночество очень негативно влияет на мозг: объяснение ученых

Долгое пребывание в одиночестве повышает уровень нейрокинина B-пептида, связанного с агрессивной реакцией на стресс.

Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на результаты исследования Калифорнийского технологического института,

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Одичавшие после двух недель одиночества мыши демонстрировали страх и агрессию к незнакомым мышам. При виде угрозы грызуны надолго замирали, даже если опасный стимул убирали. В норме животные быстро отвлекаются, когда источников страха нет.



Одиночество нарушает работу мозга

Ученые наблюдали, что уровень нейрокинина B в мозге мышей значительно повысился. Тогда они искусственно блокировали активность вещества с помощью осанетана – препарата разработанного для лечения шизофрении. И мыши вернулись к нормальному поведению.

При этом особи, в мозге которых, наоборот, искусственно повысили уровень пептида, демонстрировали агрессию и страх.

В человеческом мозге вырабатываются те же вещества. Если блокировка какой-то из них даст похожий эффект, методику можно будет использовать в терапии депрессивных и тревожных расстройств.

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