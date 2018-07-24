Одинокие или в отношениях: кто употребляет больше алкоголя

Люди, которые ищут пару, склонны выпивать чаще тех, кто находится в отношениях.

Таковы результаты опроса, проведенного дейтинг-приложением Zoosk среди почти 9 тысяч пользователей.

В частности, 72% опрошенных, ищут пару, – любят выпить. 38% респондентов признались, что им трудно свободно вести себя на свидании, если они не выпьют. При этом непьющие признаются, что на романтическом ужине чувствуют себя неловко.

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А еще 7% опрошенных на свидании притворяются, что пьют. 81% непьющих могли бы встречаться с теми, кто любит выпить. И 86% респондентов, которые любят алкоголь, готовы строить отношения с человеком, который не пьет.

62% девушек предпочитают вину на свидании, и столько же ребят выбирают пиво.

Одинокие люди склонны к алкоголю больше, чем люди в отношениях

Кроме того, у добровольцев спросили – напитки они обсуждали с потенциальными партнерами в переписке. Выяснилось, что 29% тех, кто вспоминал шампанское – получали от собеседника согласие на продолжение отношений.

55% опрошенных считают, что норма для свидания – два бокала, а 19% – три, 3% респондентов готовы проверить потенциального партнера на устойчивость и выпить больше трех бокалов.

60% мужчин и 46% женщин также признались, что целоваться приятно, когда немного выпьешь.

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