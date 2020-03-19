Одиноким пенсионерам Киева доставляют продукты и лекарства

Киевская власть организовала доставку продуктов и лекарств одиноким пенсионерам на период карантина в связи с коронавирусом. На сегодня в столице живут более 12 тысяч одиноких пенсионеров.

"Категория людей 60+ – самая уязвимая перед коронавирусом. Именно поэтому мы организовали сейчас доставку продуктов и необходимых средств: это лекарства, средства гигиены для одиноких пенсионеров, чтобы максимально ограничить контакты с другими людьми", – заявил 19 марта на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также Кличко заявил, что метро в Киеве не откроют: детали

На сегодняшний день более 12 тысяч одиноких киевлян нуждаются в такой помощи, отметил он.

"Все социальные работники проинструктированы по предотвращению распространения инфекции и соблюдают правила гигиены, когда они посещают подопечных", – добавил Кличко.

Мэр столицы также сообщил, что на сегодня в Киеве проживают более 600 тысяч людей в возрасте 60+.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что Укрпочта, "Новая почта" и Rozetka присоединятся к развозке продуктов в условиях карантина.

Смотрите видео брифинга Виталия Кличко:



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала​

