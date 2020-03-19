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      Одиноким пенсионерам Киева доставляют продукты и лекарства

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      Киевская власть организовала доставку продуктов и лекарств одиноким пенсионерам на период карантина в связи с коронавирусом. На сегодня в столице живут более 12 тысяч одиноких пенсионеров.

      "Категория людей 60+ – самая уязвимая перед коронавирусом. Именно поэтому мы организовали сейчас доставку продуктов и необходимых средств: это лекарства, средства гигиены для одиноких пенсионеров, чтобы максимально ограничить контакты с другими людьми", – заявил 19 марта на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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      На сегодняшний день более 12 тысяч одиноких киевлян нуждаются в такой помощи, отметил он.

      "Все социальные работники проинструктированы по предотвращению распространения инфекции и соблюдают правила гигиены, когда они посещают подопечных", – добавил Кличко.

      Мэр столицы также сообщил, что на сегодня в Киеве проживают более 600 тысяч людей в возрасте 60+.

      Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что Укрпочта, "Новая почта" и Rozetka присоединятся к развозке продуктов в условиях карантина.

      Смотрите видео брифинга Виталия Кличко:

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко Продукты Пенсия Лекарства
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