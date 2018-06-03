Одиозная Волочкова публикует обнаженные фото и неизвестного мужчину: реакция соцсетей (18+)

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова загружает экстравагантные фотографии с курорта на Кипре в соцсети. Интернет-юзеры негативно реагируют на ее снимки, обсуждая "старый купальник" и "нового мужчину".

Волочкова опубликовала фото на своей странице в Instagram, впоследствии она закрыла возможность комментирования фотографий. Свое новое фото она подписала лаконично: "Пирс".

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Так, сейчас артистка находится на курортах Северного Кипра, откуда публикует снимки "18+".

Следующее фото с мужчиной вызвало яркую реакцию пользователей социальных сетей: "Где Миша? Давно не было фото с ним", "Новый мужик, старый купальник", "Напрягает такая постоянная смена партнеров, а дочь-подросток обычно копирует стиль жизни матери" и другие.

Конечно, Кипр не обошелся без фирменного шпагата Анастасии Волочковой.

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