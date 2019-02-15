15:32
15 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Памятник Халку легкого поведения в РФ. Россияне замахнулись на святое
      Вєсті Кремля
      21:05, 14 февраля
      Вести.UA Депутаты объяснили, что такое любовь. Квест возвращения в Украину от МВД
      Вєсті.UA
      19:23, 14 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Артем Овдиенко

      Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook

      820
      Єпископ Гедеон (Юрій Харон)
      Єпископ Гедеон (Юрій Харон) / ТСН

      Потроху в Україні меншає попів церкви окупанта. Хтось з них вже змирився із нездоланним й перейшов із Московського патріархату до помісної української церкви, а когось з тих московських попів – із божою, звісно, допомогою – вітчизняні прикордонники не пускають тепер в Україну.

      В останньому випадку йдеться, звісно, про верхівку Московського патріархату, якій треба час від часу відвідувати зі звітами своїх кремлівських кураторів, то ж вони й мають залишати для цього межі України. Коли вони повертаються в Україну – їх і хлопають та не пускають назад.

      Напередодні в аеропорту "Бориспіль" зупинили так званого єпископ Гедеона – це той, який на уламках Десятинної церкви незаконно цегляну капличку розбудував, невеличку – приблизно на 100-120 квадратів.

      Зупинили ж його, на жаль, зовсім не за паплюження тисячолітніх архітектурних пам'яток України і не за самовільне будівництво серед археологічних розкопок. Причиною затримки стало те, що з паспортами єпископ мав проблеми, адже у нього незрозуміло скільки є тих громадянств, зокрема, й американське.

      Читайте також: Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)

      Як у всіх прихильників "русского мира" виходить вголос пропагувати "сакральные скрепы", але паралельно з цим ще й по тих гей-Європах та клятих Америках подорожувати. Певно придивляються собі запасний аеродром, бо у своєму "русском мире" вони проводити старість чомусь не хочуть.

      Між іншим, затриманий в Борисполі владика Гедеон через фейсбук просив молитовної допомоги від своїх вірян. Схоже, московські молитви не спрацювали, бо Гедеона узялися депортовувати. Йому від того стало зле, а оскількі у зоні для депортованих не було Duty free, то полікувати нерви Гедеону довелося передавати через правоохоронців.

      Потому прикордонники напевно згадали, що вони представники київської хунти, а Гедеон – святий мученик за віру, то ж під конвоєм автоматників повели його безкоштовно садити на літак до США. Про "автоматників" Гедеон на своєму фейсбуці написав.

      Щоправда, вийшла маленька нестиковка. Прикордонники оприлюднили відео, як вели Гедеона на літак: ні озброєних "автоматників" з собаками без намордників, ні кулеметних вишок із прожекторами, ні дощу й образливих вигуків на його адресу там взагалі не було. Напевно Гедеон все ж таки забагато голлівудських стрічок про фашистів передивився, то ж уява його розгулялася.

      Звісно, я не виключаю, що те відео від прикордонної служби – це сфабрикована фальшивка. І вони актора взяли дуже схожого на Гедеона, заради того, щоб усіх обманути прикордонники на камеру поводилися з ним цілком коректно: не зв'язували йому руки за спиною і не тикали дулами кулеметів, вимагаючи славити Бандеру.

      Проте, я чомусь все ж таки певен, що нічого такого не було, московський піп за звичкою трохи прибрехав. Менше з тим, в Україні мінус один славитель Путіна. І це є добре, Степан Андрійович був би втішеним.

      Читайте також: Святослав Вакарчук зустрівся з главою ПЦУ Епіфанієм: про що говорили

      blog_ava
      Антикоррупционная прокуратура может открыть против Тимошенко уголовное производство
      сегодня
      643
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Новости США Скандал Православная церковь Украины УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook
      сегодня , 15:00 Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook
      Артем Овдієнко 820
      Кровавое черное золото
      сегодня , 12:02 Кровавое черное золото
      220
      Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      сегодня , 12:00 Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      Олексій Чибісов 929
      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      сегодня , 11:01 Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      3018
      Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:02 Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 434
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук