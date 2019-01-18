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      Одиозную Настю Рыбку задержали в аэропорту в России: женщину хотели посадить в коляску

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      Настя Рыбка сопротивлялась при задержании в Шереметьево: видео
      Настя Рыбка сопротивлялась при задержании в Шереметьево: видео / Sakchai Lalit / AP

      В сети появилось видео, как скандальную секс-тренершу и любовницу российских олигархов Настю Рыбку (настоящее имя – Анастасия Вашукевич) задержали в московском аэропорту "Шереметьево" после того, как ее депортировали из Таиланда. На обнародованных кадрах, в частности, видно, как несколько мужчин в штатском пытались посадить женщину в коляску.

      Ролик опубликовал один из российских пропагандистских каналов.

      Читайте также: В Таиланде суд вынес приговор одиозной Насти Рыбке: какое наказание понесет блогерша

      На кадрах видно, как женщина отчаянно сопротивляется и не хочет добровольно сдаваться правоохранителям, которые были в гражданском. В частности, она заявляла, что не хочет никуда ехать.

      Из-за этого, чтобы провести задержание, правоохранители вынуждены были посадить ее в каляску, а когда и это не удалось, то взяли ее под руки и таким образом вывели из здания аэропорта.

      Задержание Насти Рыбки в московском аэропорту "Шереметьево": смотрите видео

      Напомним, 25 февраля 2018 года в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга.

      Провинциальный суд Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинения Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга". Впоследствии гражданка Беларуси Вашукевич был приговорен к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока длилось следствие, а остаток срока заменили на условный. Также ей навсегда запретили въезд в Таиланд.

      17 января Вашукевич и Кириллова, а также еще 5 человек, задержанных в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортировали из королевства. Предполагалось, что по прилету в РФ Настю Рыбку отправятся в Минск.

      Кто такая Настя Рыбка?
      Это эскорт-модель и блогерша, ставшая известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, принадлежащей Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.

      Теги: Новости России Новости Беларуси Скандал Москва Таиланд Секс-скандал
      Источник: 24 канал
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