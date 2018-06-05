Одиозный Добкин хочет отдать Польше 2 старинных замка на Львовщине

Скандальный народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, в случае своего прихода к власти, планирует передать Польше управление Олесским и Подгорецким замками, расположенными на Львовщине.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Поляки такие же, как и мы, только более успешные. Гораздо успешнее. Они свою Польшу в разы больше любят и берегут, чем наши все вместе взятые "патриоты". Да и патриоты ли они у нас?! Это еще большой вопрос!" – расщедрился Добкин на комплименты в адрес Польши.

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Приду к власти, передам полякам Олеский и Подгорецкий замки. Все равно их "убивают" в Львовской области. Не следят и не содержат, как следует. Но ведь там родились несколько поколений польских королей!

– говорится в сообщении скандального нардепа.

Он добавил, что "пусть хоть королевские потомки все восстановят и сохранят в своих родовых гнездах. Как и положено хранить свою историю".

При этом Добкин остался непреклонен относительно земельных вопросов.

"А землю под этими замками я потомкам польских королей не передам. Земля наша. И не передается. Никому! Даже потомкам королей", – резюмировал политик.