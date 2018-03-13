Одиозный нардеп Кивалов пришел на работу с часами за 16 тысяч долларов: фото
Во вторник, 13 марта, экс-нардеп от "Партии регионов", действующий член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Сергей Кивалов пришел на заседание Верховной Рады с наручными часами стоимостью в 16 тысяч долларов.
Соответствующее фото в зале парламента сделал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.
Так, на опубликованном снимке видно, что на руке Кивалова надеты часы швейцарского бренда Blancpain из коллекции Leman. По информации интернет-магазинов, розничная цена этого аксессуара составляет 16 тысяч 200 долларов.
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Кивалов носит часы за 16 тысяч долларов
Источник: 24 Канал
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