Одиозный российский боксер дал прогноз на бой Ломаченко – Педраса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев дал прогноз на бой обладателя титула WBA в легком дивизионе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) против чемпиона WBO Хосе Педрасы (25-1, 12 КО).

Относительно самого результата, то здесь Валуев не сомневается в победе Ломаченко, оставляя лишь небольшой шанс того, что Педрасе удастся пройти полную дистанцию в 12 раундов.

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Знаете, наверное, этот поединок привлечет к себе большое внимание. У Хосе за плечами двадцать шесть боев и он является достаточно опытным боксером. Однако за Василием не только хороший процент досрочных побед, но и более агрессивная манера. Скорее всего, поединок продлится более шести раундов. Вероятность того, что Ломаченко нокаутирует Педрасу, довольно большая, но есть небольшой шанс прохождения боксерами полной дистанции,

– заявил Валуев.

Отметим, что сам Василий Ломаченко дал собственный прогноз и пообещал, что Хосе Педраса повторит печальную судьбу Мигеля Марриаги, Джейсона Сосы и Гильермо Ригондо, закончив бой на табуретке.

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Напомним, что бой Ломаченко-Педраса состоится 8 декабря на ринге малой арены комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

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