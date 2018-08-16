Одиозный российский журналист Прилепин нелепо отреагировал на "черный список", куда загремел

Из-за угрозы национальной безопасности Украины Министерство культуры внесло в "черный список" еще четырех российских деятелей культуры.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Среди них – российский журналист Захар Прилепин, писатели Лев Вершинин, Александр Тамоников и Александр Шорокорад. Все четверо поддерживают так называемые "народные республики". А Прилепин даже воевал за боевиков, имел звание "майор армии "ДНР", был советником главаря боевиков квазиреспублики Александра Захарченко.

Прилепин уже успел прокомментировать заявление украинского Минкульта.

Я рыдаю. А почему черный список? Он черными чернилами написан?

– сказал пропагандист.

Он добавил, что база "Миротворец" внесла его туда еще в 2014 году.

Прилепин известен и другими скандальными высказываниями. В частности, ему показалось, что в Украине его и пророссийских боевиков были бы рады видеть.

Мы даже не представляем, какое количество людей будет с цветами нас встречать в Украине. Точнее, встретили бы нас с цветами, если бы мы туда пошли,

– сказал российский журналист в одном из интервью.

Видео комментария Прилепина

Всего в украинском списке запрещенных российских деятелей культуры уже 138 человек. В частности, актер Сергей Безруков, певец Олег Газманов и французский актер Жерар Депардье.