Одна черешня – 7 гривен: в Одессе заоблачные суммы на фрукты

На рынках Одессы начали продавать черешню. Ее цена – 500 гривен за килограмм. Чтобы попробовать одну также нужно заплатить.

Журналисты сообщают, что такова цена за черешню по состоянию на 1 июня.

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Килограмм черешни – полтысячи гривен

Заоблачные цены на черешню на Новом рынке Одессы. Там продают черешню по 500 гривен за килограмм. Чтобы попробовать одну – надо заплатить 7 гривен.

Продавцы рынка утверждают, что на других рынках ситуация почти такая же.

А вот на клубнику цена снижается – килограмм можно купить за 50-60 гривен,

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