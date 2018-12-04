Одна история. Главарь разбойников и борец за справедливость: существовал ли Робин Гуд

Робин Гуд – разбойник, который стал национальным героем Англии. Один из немногих героев баллад, который сумел выйти за рамки фольклора и стать важной культурной реалией Британии.

Легендарный благородный разбойник, который грабил богатых и жадных, а отобранное раздавал бедным и нуждающимся, воспевается в многочисленных балладах уже более 700 лет.

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Во второй половине XV века неизвестным автором было написано четыре баллады об отважном предводителе лесных разбойников, который служил простым людям и грабил богатых. Кто был прототипом героя этих произведений не установлено.

По одной из версий, он жил в начале XV века во время правления короля Эдуарда II, однако более популярной является художественная версия Вальтера Скотта, согласно которой Робин Гуд жил во второй половине XII века и был современником Ричарда Львиное Сердце.

Британский писатель Вальтер Скотт

В XIX веке Фрэнсис Чайлд опубликовал один из самых полных сборников английских баллад, среди них было 40 произведений о легендарном разбойнике. Также существуют различные версии происхождения Робин Гуда. Большинство считают, что он был свободным ремесленником, крестьянином. Однако другие уверены, что Робин Гуд был дворянином.

Его лесная армия насчитывала несколько десятков вольных стрелков. Все они – отличные лучники, смелые, изобретательные и по-своему благородные люди.

Статуя Робин Гуда в британском Ноттингеме

Исследователи, которые изучали перепись населения Англии в период с 1228 по 1230 годы, обнаружили в списках мужчину по имени Робин Гуд, который находился в розыске за преступления. В это время там действовала банда, которая грабила монастыри и раздавал отобранное зерно малообеспеченным селянам.

Однако некоторые историки склоняются к мысли, что легендарным разбойником был Роберт Фитцуг, который потерял все свое богатство и выступал против вельмож. Также Робин Гуда связывают с графом Ланкастером, который выступил против короля Эдуарда II и возглавил баронскую оппозицию.

Король Англии Эдуард II

В 1322 году вспыхнул бунт, который был жестоко подавлен, а самого Ланкастера казнили. Часть мятежников король помиловал, одним из них был человек с легендарным именем.

Его взяли на службу при дворе, однако через год он исчез, а его дальнейшая судьба осталась неизвестной. Не исключено, что загадочная личность Робин Гуда – это лишь собирательный образ, придуманный простыми людьми, как воплощение народной мечты о существовании справедливого и честного героя-разбойника.

Загадочный разбойник стал героем многих произведений и комиксов современности

Образ удался на славу, поэтому заинтересовал поэтов и писателей, которые впоследствии превратили Робин Гуда во впечатляющий пример борьбы добра со злом. У народов многих стран есть похожие герои, о которых слагают легенды.

Об образе Робина Гуда в кино – смотрите в программе.